Vardy, un tifoso si fa autografare un tatuaggio a lui dedicato | VIDEO

Jamie Vardy è ufficialmente un nuovo attaccante della Cremonese: l'inglese, classe 1987, è stato accolto con entusiasmo dai tifosi. Il video

Jamie Vardy è arrivato in Italia. L'attaccante inglese, eroe della Premier League vinta nel 2016 col Leicester di Claudio Ranieri, è stato accolto calorosamente da un gruppo di tifosi della Cremonese tra cori, selfie e tantissimi autografi: addirittura un fan si è fatto siglare il tatuaggio dello stesso Vardy che ha sulla gamba!