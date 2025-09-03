Jamie Vardy è il nuovo centravanti della Cremonese di Davide Nicola: i lombardi lo hanno presentato così sui propri canali social ufficiali

Jamie Vardy, attaccante inglese classe 1987, è il nuovo centravanti della Cremonese di Davide Nicola. Ha firmato per un anno, fino al 30 giugno 2026, con opzione sulla stagione successiva. I lombardi lo hanno presentato così sui propri canali social ufficiali: guarda il video in cui non potevano mancare, di certo, i violini