Milan, guarda Pulisic: è una palla da bowling umana! | VIDEO

Christian Pulisic, obiettivo di mercato del Milan, è tra i leader degli USA che hanno vinto la Concacaf Nations League. Festeggiando così!

Gli Stati Uniti d'America hanno vinto la Concacaf Nations League superando 2-0 in finale il Canada. Folarin Balogun, autore del gol del 2-0 e uomo mercato, ha condiviso in diretta su Instagram alcuni momenti della festa nello spogliatoio. Si vede Christian Pulisic, obiettivo di calciomercato del Milan, trasformato in una palla da bowling da uno scatenato Weston McKennie e dagli altri compagni. Ecco il video che sta girando sui social!