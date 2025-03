Uruguay-Argentina, follia Nico González: calcio in faccia a Nández! | VIDEO

Nel recupero di Uruguay-Argentina 0-1, valida per le qualificazioni mondiali, gesto assurdo di Nico González, attaccante della Juventus

Anche in Nazionale continua il periodo nero di Nico González. Durante la partita tra Uruguay e Argentina, valida per le qualificazioni mondiali e vinta dall'Albiceleste 0-1 grazie a un gol di Thiago Almada, l'attaccante della Juventus ha ricevuto un cartellino rosso nei minuti di recupero per questo intervento falloso su Nahitan Nández. Guarda il video