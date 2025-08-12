PIANETAMILAN i nostri video Un Napoli a trazione anteriore: le due soluzioni tattiche per Conte | VIDEO
NAPOLI
Un Napoli a trazione anteriore: le due soluzioni tattiche per Conte | VIDEO
Il potenziale offensivo del Napoli di Antonio Conte, Campione d'Italia in carica, è molto elevato. Ecco come potrebbero giocare gli azzurri
Due moduli, due possibili alternative: il potenziale offensivo del Napoli offre all'allenatore Antonio Conte diverse possibilità davanti. E gli ultimi test precampionato hanno dimostrato l'efficacia del ventaglio di soluzioni dalla trequarti in su. Guarda il video con l'analisi sugli azzurri