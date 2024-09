“Un Diavolo a tutto campo”, la video opera sul Milan | VIDEO

Un incontro tra musica, video arte e gioco del calcio. Protagonista: il Milan. Il Festival MITO Settembre Musica 2024

Un incontro tra musica, video arte e gioco del calcio. Protagonista: il Milan. Il Festival MITO Settembre Musica 2024 avrà per la prima volta in cartellone due concerti dedicati a due squadre di calcio, il Milan e il Torino, con prime esecuzioni assolute. L'obiettivo ambizioso del progetto inedito, proposto dal nuovo direttore artistico Giorgio Battistelli, è quello di far sedere l'appassionato di musica di fianco al tifoso. L'AC Milan sarà protagonista il 9 settembre all'Auditorium di Milano con l'evento dal titolo "Un Diavolo a tutto campo". Il trailer dai colleghi di Gazzetta.it.