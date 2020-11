Udinese-Milan 1-2, TOP e FLOP del match: le pagelle (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Fischio finale alla Dacia Arena nel match della 6.a giornata di Serie A: Udinese-Milan finisce 1-2. Un Milan che domina, soffre, viene danneggiato da arbitro e VAR (per il rigore inesistente, a nostro avviso, concesso per il contatto Romagnoli-Pussetto), ma alla fine trova la vittoria con Ibrahimovic: tutti ai piedi di Re Zlatan.

Queste le nostre VIDEO-PAGELLE dopo Udinese-Milan. Il migliore in campo è sempre lui: Zlatan Ibrahimovic. Bravo anche Franck Kessie, autore del primo gol del match. Non benissimo Alessio Romagnoli, al di là del rigore (secondo noi inesistente) procurato per “fallo” su Pussetto. Buon impatto anche per Sandro Tonali, mister Pioli gli dà fiducia.

IL MATCH VINTO DAL MILAN DI “RE” ZLATAN >>>