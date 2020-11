UDINESE-MILAN: il gol di Ibrahimovic su strepitosa rovesciata / News

VIDEO MILAN NEWS – Non ci sono più molte parole per descrivere Zlatan Ibrahimovic. Si è detto tutto ciò che si poteva dire sullo svedese, che però non smette si stupire. L’ultima volta l’ha fatto circa due settimane fa, quando ha lasciato di nuovo tutti a bocca aperta, decidendo Udinese-Milan nei minuti finali con una strepitosa rovesciata che ha regalato i tre punti al Milan. Un gesto tecnico e atletico da fuoriclasse assoluto, che lascia tutti di stucco non perché sia lui a compierlo, ma perché Ibra ha 39 anni. Nella video news rivediamo quel meraviglioso, splendido, “da straccia Zanichelli” direbbe Carlo Pellegatti, gol.

