Juventus, Allegri: “Vlahovic? Non parlo di mercato” | VIDEO

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha evitato qualsiasi domanda sul futuro di Dusan Vlahovic in conferenza stampa. Il video

Questa sera, alle ore 21:00, si disputerà Udinese-Juventus, partita della 38^ e ultima giornata della Serie A 2022-2023. I bianconeri di Massimiliano Allegri porranno, così, fine ad una stagione maledetta, caratterizzata - molto - dalle vicende extra-campo. L'anno prossimo la Juve non giocherà in Champions League e, pertanto, molti dei suoi giocatori migliori potrebbero andare via. Uno di questi è Dusan Vlahovic. Ecco cosa (non) ha detto Allegri sul centravanti serbo nella conferenza stampa della vigilia del match della 'Dacia Arena'