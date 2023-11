Italia, Spalletti: “Vicini alla famiglia di Giulia Cecchettin” | VIDEO

Luciano Spalletti, C.T. azzurro, ha parlato in conferenza alla vigilia di Ucraina-Italia di vari temi tra cui l'omicidio di Giulia Cecchettin

Luciano Spalletti, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Ucraina-Italia, ultima sfida dei gironi di qualificazione per gli Europei 2024. Per l'occasione, Spalletti ha toccato anche vari temi d'attualità, quali il conflitto Russia-Ucraina, l'alluvione in Toscana e l'omicidio di Giulia Cecchettin. Guarda il video con le dichiarazioni del C.T. in conferenza