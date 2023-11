Ucraina-Italia, Barella: “A Jorginho non servono le nostre coccole” | VIDEO

Nicolò Barella, durante la conferenza stampa della vigilia di Ucraina-Italia a Leverkusen, ha parlato dello stato d'animo di Jorginho

Stasera, alle ore 20:45, si disputerà alla 'BayArena' di Leverkusen (Germania) la sfida tra Ucraina e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, è intervenuto ieri in conferenza stampa e, per l'occasione, ha parlato dello stato d'animo di Jorginho, compagno di squadra che, nel precedente match contro la Macedonia del Nord, vinto dagli Azzurri per 5-2, ha sbagliato il suo terzo calcio di rigore consecutivo con l'Italia. Ecco, nel video, le dichiarazioni di Barella in conferenza