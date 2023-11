Ucraina-Italia 0-0, Spalletti: “Rigore? Vi dico che Cristante …” | VIDEO

Luciano Spalletti, al termine di Ucraina-Italia, partita che ha qualificato gli Azzurri ad Euro 2024, ha parlato in conferenza stampa

Ieri sera, alla 'BayArena' di Leverkusen, la tanto attesa sfida tra l'Ucraina di Serhij Rebrov e l'Italia di Luciano Spalletti è terminata 0-0. In virtù di questo pareggio, e grazie agli scontri diretti a favore nel Gruppo C, gli Azzurri si sono qualificati agli Europei 2024. Proteste ucraine, però, al 93', quando l'arbitro spagnolo Jesús Gil Manzano non ha concesso rigore per un fallo - apparso evidente - di Bryan Cristante su Mychajlo Mudryk. Ecco, nel video, la versione di Spalletti sull'episodio in conferenza stampa