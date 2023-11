Ucraina-Italia 0-0, Rebrov: “Su Mudryk era rigore” | VIDEO

Serhij Rebrov, Commissario Tecnico dell'Ucraina, ha parlato in conferenza stampa dopo il match pareggiato 0-0 contro l'Italia. Il video

Ieri sera, alla 'BayArena' di Leverkusen, pareggio a reti bianche (0-0) tra l'Ucraina di Serhij Rebrov e l'Italia di Luciano Spalletti. Le due Nazionali hanno terminato, dunque, il Gruppo C a pari merito, con 14 punti. In virtù, però, degli scontri diretti a favore, Azzurri agli Europei 2024 e ucraini agli spareggi. Al termine del match, in conferenza stampa, Rebrov, però, si è lamentato per la mancata concessione di un calcio di rigore al 93' per un fallo (apparso evidente, n.d.r.), di Bryan Cristante su Mychajlo Mudryk. Ecco le parole di Rebrov nel video