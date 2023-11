Ucraina-Italia 0-0, Azzurri agli Europei! Social scatenati | VIDEO

Le reazioni social dei tifosi azzurri dopo lo 0-0 tra Ucraina e Italia che ha qualificato la nostra Nazionale agli Europei 2024 in Germania

Ieri sera, alla 'BayArena' di Leverkusen, pareggio a reti bianche (0-0) tra Ucraina e Italia. Tanto è bastato, un punto, alla Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Luciano Spalletti per giungere seconda nel Gruppo C, pari merito con gli ucraini ma con gli scontri diretti a favore ed accedere, quindi, ai campionati Europei 2024 che si disputeranno in Germania. I tifosi, sui social, si sono scatenati! Nel video ecco le reazioni migliori, tra meme e commenti, per la qualificazione di Gianluigi Donnarumma e compagni alla rassegna continentale