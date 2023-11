Italia agli Europei, Garlando: “Ora difendiamo il titolo” | VIDEO

Con il pareggio contro l'Ucraina, l'Italia di Luciano Spalletti si è qualificata per gli Europei 2024 in Germania. Il commento della Gazzetta

Ieri sera, alla 'BayArena' di Leverkusen, la sfida Ucraina-Italia, ultima partita del Gruppo C, è terminata 0-0. Con questo pareggio, gli Azzurri di Luciano Spalletti si sono qualificati agli Europei in programma in Germania a partire dal 14 giugno del prossimo anno. Luigi Garlando, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' al seguito della Nazionale, ha commentato così la gara e il momento della squadra