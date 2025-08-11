PIANETAMILAN i nostri video Tutto il campo in ginocchio: calciomercato Roma, chi è Eguinaldo | VIDEO
Tutto il campo in ginocchio: calciomercato Roma, chi è Eguinaldo | VIDEO
Eguinaldo, esterno offensivo brasiliano classe 2004 dello Shakhtar Donetsk, è un obiettivo di calciomercato della Roma: la sua storia
Tra gli obiettivi di calciomercato della Roma di Gian Piero Gasperini per l'attacco c'è Eguinaldo. L'attaccante brasiliano dello Shakhtar Donetsk, classe 2004, ha una storia pazzesca. Nato in un contesto poverissimo, adesso potrebbe approdare nella Capitale, anche se recentemente ha subito un infortunio. Guarda il video di 'GazzettaTV'