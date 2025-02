Tutti i segreti della nuova quarta maglia del Milan 2024-2025 | VIDEO

Milan, PUMA e Off-White hanno presentato ufficialmente questa mattina la nuova quarta maglia per la stagione 2024-2025: in due versioni

Il Milan ha presentato la nuova quarta maglia per la stagione 2024-2025, firmata dallo sponsor tecnico Puma in collaborazione con Off-White, brand di streetwear che ha già realizzato diverse collezioni per il club rossonero, comprese le famose varsity jacket. La divisa è in due versioni, che si distinguono esclusivamente per i colori: una prevalentemente nera (che debutterà il 15 febbraio contro il Verona) e una principalmente rossa (che verrà usata contro la Lazio). Gli altri dettagli sono verdi e gialli, a comporre la bandiera panafricana. Il kit è infatti un omaggio alla “black excellence” e al potere trasformativo dei sogni. Nel colletto, infatti, è stampato il numero 63 (incorniciato dalle virgolette, un classico di Off-White): a ricordare l'anno in cui Cesare Maldini sollevò al cielo la prima Coppa dei campioni del club e Martin Luther King tenne a Washington il celebre discorso "I have a dream".