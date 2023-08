Trofeo Silvio Berlusconi, le probabili formazioni di Monza-Milan | VIDEO

In programma stasera, alle ore 21:00, all'U-Power Stadium, il Trofeo Silvio Berlusconi tra Monza e Milan: le probabili formazioni della gara

Questa sera, alle ore 21:00, all'U-Power Stadium si disputerà Monza-Milan, partita amichevole valida per la prima edizione del 'Trofeo Silvio Berlusconi', istituito per commemorare lo storico ex patron tanto dei biancorossi quanto dei rossoneri, scomparso lo scorso 12 giugno 2023. Ecco, dunque, nel video della redazione di 'GazzettaTV', le probabili formazioni delle squadre di Raffaele Palladino e Stefano Pioli per il match