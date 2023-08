Monza-Milan, gol e highlights del ‘Trofeo Silvio Berlusconi’ | VIDEO

Il Milan ha vinto il primo Trofeo Silvio Berlusconi battendo il Monza ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Gol e highlights

Martedì sera, all'U-Power Stadium, il Monza di Raffaele Palladino e il Milan di Stefano Pioli hanno dato via alla prima edizione del 'Trofeo Silvio Berlusconi'. 1-1 dopo i tempi regolamentari, con i gol di Christian Pulisic per i rossoneri e Andrea Colpani per i biancorossi. Ai calci di rigore, poi, la vittoria del Diavolo. Rivediamo, in questo video, gol e highlights della partita