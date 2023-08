Trofeo Silvio Berlusconi, Monza-Milan: “Bene i nuovi” | VIDEO

Monza-Milan, prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, è stata vinta dal Diavolo ai calci di rigore. Il commento di Matteo Brega nel video

Ieri sera, all'U-Power Stadium, è andata in scena la partita amichevole Monza-Milan. La gara era valida per la prima edizione del 'Trofeo Silvio Berlusconi': 1-1 dopo i tempi regolamentari, vittoria del Diavolo ai calci di rigore. Matteo Brega, inviato de 'La Gazzetta dello Sport' in Brianza, ha commentato così l'andamento del match. Tra i rossoneri, ottime segnalazioni dai nuovi innesti del mercato estivo