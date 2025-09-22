Totti: “Gattuso CT della Nazionale Italiana? Mi fa strano perché …”

Francesco Totti, leggenda della Roma ed ex fantasista della Nazionale Italiana, ha parlato di Gennaro Gattuso nel ruolo di CT degli Azzurri

Francesco Totti, classe 1976, leggenda della Roma ed ex fantasista della Nazionale Italiana, con cui ha vinto i Mondiali del 2006 in Germania, ha parlato di Gennaro Gattuso - con il quale ha condiviso molto con la maglia dell'Italia nel corso della sua carriera - nel ruolo di CT degli Azzurri. Lo ha fatto in occasione dell'EA7 World Legends Padel Tour: ecco le dichiarazioni di Totti sull'ex milanista