VIDEO PM – Totti su Tonali: “Diventerà il più forte, è straordinario”

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – “Tonali diventerà il centrocampista centrale più forte al mondo”, parole e musica di Francesco Totti. Durante il lock-down, quando spopolavano le video-chiamate tra personaggi pubblici, calciatori e non solo, abbiamo ripescato due video (uniti, in alto) durante i quali Totti elogiava Sandro Tonali, ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Milan.

In diretta con Paolo Bonolis, ecco le parole di Totti su Tonali: “Farei carte false per prendere Tonali con me, diventare uno dei centrali più forti al mondo, come ai tempi di Gerrard, Lampard, De Rossi… Davanti la difesa è un mix tra Pirlo e Gattuso, ha tutto quello che può avere un giocatore. Ha un cambio passo… Bravo tecnicamente, di testa, sempre lucido”.

Queste invece le parole di Totti in diretta con Christian Bobo Vieri: “Tonali è il più forte di tutti in quel ruolo. Cercherò di prenderlo con me in scuderia. Se è sveglio, viene subito (ride, ndr). Andrà via dal Brescia…”.

TONALI AL MILAN? CIFRE E DETTAGLI

Si parla di un prestito oneroso a 10 milioni di euro, con diritto/obbligo di riscatto fissato a 20 milioni, più percentuale su futura rivendita. Relativamente al diritto o all’obbligo del riscatto, si sta ancora discutendo: Cellino è tornato in Italia per discutere, e probabilmente chiudere, la trattativa con Maldini.

Intanto spuntano cifre e dettagli del contratto che Tonali potrebbe presto firmare con il Milan. Notizie che arrivano da Nicolò Schira, che prima conferma l’indiscrezione secondo cui l’Inter si sarebbe ritirata dalla corsa per il giocatore. Poi aggiunge che Tonali potrebbe firmare un contratto con il Milan di 5 anni, fino al giugno 2025, a 2,2 milioni di euro netti più eventuali bonus.

Un grande colpo di mercato del Milan e di Paolo Maldini, che pare abbia convinto il giocatore a scegliere i rossoneri. Così facendo il Milan si appresta a godersi un centrocampo super, che in Italia avrebbe pochi eguali. Kessie e Bennacer, più Tonali, in attesa di Bakayoko. Mamma mia!

