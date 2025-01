Rodrigo Bentancur, malore durante Tottenham-Liverpool | VIDEO

Rodrigo Bentancur ha accusato un malore in campo durante Tottenham-Liverpool di Carabao Cup. Ecco il video da Gazzetta.it

Rodrigo Bentancur ha accusato un malore in campo durante Tottenham-Liverpool di Carabao Cup. Il centrocampista uruguaiano sugli sviluppi di un calcio d'angolo pare abbia avvertito dei fastidi e dopo aver spizzato la palla di testa si è accasciato per terra. L'ex Juventus è stato portato fuori in barella utilizzando anche la maschera dell'ossigeno. Fortunatamente Bentancur ha fatto cenno con il pollice in su al pubblico.. Il giorno dopo il malore in campo nel corso di Tottenham-Liverpool, Rodrigo Bentancur, rassicura tutti su Instagram: "Tutto bene, ragazzi! Grazie per i messaggi e complimenti per la vittoria".