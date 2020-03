VIDEO – Tottenham, follia Dier: aggredisce un tifoso in tribuna

VIDEO DALL’ESTERO – Follia in casa Tottenham. Il giocatore coinvolto è il centrocampista inglese Eric Dier. Gli insulti ricevuti dagli spalti per la sconfitta ai calci di rigore contro il Norwich di ieri sera, e la conseguente eliminazione dalla F.A. Cup, hanno fatto scattare qualcosa nella testa del giocatore, che in piena rabbia, ha avuto cinque minuti di follia.

Dier al termine del match ha scavalcato la balaustra per cercare di raggiungere un tifoso che aveva insultato sia lui che il fratello. Il contatto fisico fra i due non è avvenuto perché gli steward hanno placcato e calmato Dier, ma soprattutto perché il tifoso ormai era già scappato.

Per il giocatore è in arrivo una multa dal Tottenham, e probabilmente anche un pesante provvedimento dalla Football Association. Non sempre è un bene che i tifosi siano molto vicini al terreno di gioco, questo è uno di quei casi. Vediamo il video pubblicato dall’account ‘Twitter‘ de ‘Il Calcio Inglese‘.

