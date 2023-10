Durante il match di MLS fra Toronto e Cincinnati, Lorenzo Insigne ha duramente litigato con un tifoso in tribuna

Nervi tesi in casa Toronto. La squadra canadese non sta vivendo un ottimo momento in campionato e i tifosi criticano alcuni dei giocatori migliori della squadra. Fra questi vi è anche Lorenzo Insigne, il quale ha voluto rispondere ad un supporter mentre era in tribuna.