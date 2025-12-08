PIANETAMILAN i nostri video Torino-Milan, probabili formazioni: Allegri in emergenza in attacco. Occasione per Nkunku
Il Milan potrebbe avere di nuovo problemi in attacco contro il Torino: Allegri dovrebbe dare spazio di nuovo a Nkunku al fianco di Leao. A centrocampo Loftus-Cheek al posto di Fofana. Ecco le probabili formazioni da Gazzetta.it.