Inter, la parata di Cordaz gasa i suoi compagni sui social | VIDEO

Alex Cordaz è entrato a metà ripresa di Torino-Inter, salvando il risultato con una parata nel finale su Antonio Sanabria. Gioia sui social!

Alex Cordaz, classe 1983, ha debuttato in Serie A con l'Inter ieri sera, entrando a metà ripresa al posto di Samir Handanović nel match in trasferta contro il Torino. L'ex portiere del Crotone si è reso subito protagonista di una grandissima parata, impedendo all'attaccante granata Antonio Sanabria di trovare il gol del pareggio. Questa prodezza ha entusiasmato i suoi compagni di squadra. Il portiere titolare André Onana è impazzito di gioia già in campo, mentre Federico Dimarco ed Alessandro Bastoni lo hanno celebrato sui social