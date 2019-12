VIDEO MILAN – Non è mai scorso buon sangue tra Matteo Salvini e Gennaro Gattuso quando il calabrese è stato tecnico del Milan. Più volte l’ex vicepremier l’ha punzecchiato, fino a quanfo in conferenza stampa l’allenatore rossonero ha risposto in modo pungente alle critiche del Ministro, che è comunque noto tifoso rossonero, dicendogli di pensare ai problemi del Paese. Video diventato virale, eccolo.

