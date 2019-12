VIDEO TOP 2019 – “Ibrahimovic ingaggiato dal Milan” / News Virali

VIDEO MILAN – Hanno suscitato tanto clamore le parole di Don Garber, commissioner della MLS, che ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic e ha svelato una trattativa in atto per il ritorno al Milan dello svedese. Video diventato subito virale, quando ancora si doveva capire se fosse vero o no. Era stato il primo grande segnale del ritorno. Poi è stato tutto confermato, con l’ufficialità arrivata proprio pochi giorni fa…

