VIDEO MILAN – Dopo un momento difficile della scorsa stagione, Gennaro Gattuso era riuscito a sistemare le cose e a far sognare la Champions League, tanto da far diventare una hit “Chiedete scusa a Gattuso”, canzone suonata da un DJ iraniano in collaborazione col “Ras della Fossa”. Ecco musica e video che ha spopolando sul web e che invitava, dopo gli ottimi risultati del Milan, a chiedere scusa a Rino.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android