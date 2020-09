ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Sandro Tonali, classe 2000, presentato ieri in conferenza stampa a Milanello. Le dichiarazioni più interessanti di Tonali, dal rapporto con Massimo Cellino, Presidente del Brescia, al motivo per cui ha scelto la maglia numero 8. Per finire con qualche retroscena di calciomercato … Il video della redazione di ‘GazzettaTV‘.