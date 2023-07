Tonali si prepara per il Newcastle: allenamento … con vista | VIDEO

Sandro Tonali, che presto inizierà gli allenamenti con il Newcastle, si tiene in forma a casa sudando dinanzi a una vista mozzafiato

Tra pochi giorni inizierà gli allenamenti con la sua nuova squadra, il Newcastle United di Eddie Howe in Premier League. Nel frattempo, però, Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, si tiene in forma a casa. Ecco, in questo video pubblicato sui social, il suo allenamento con vista mozzafiato!