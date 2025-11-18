Malick Thiaw, difensore passato in estate dal Milan al Newcastle per 40 milioni, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'PianetaMilan.it'

Malick Thiaw, difensore tedesco classe 2001 passato nel corso dell'ultimo calciomercato estivo dal Milan al Newcastle per 40 milioni di euro, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'PianetaMilan.it', al giornalista Alessandro Schiavone. È tornato sul suo addio ai rossoneri, ha rivelato cosa gli ha detto Sandro Tonali e ha dichiarato di seguire ancora la squadra di Massimiliano Allegri. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni