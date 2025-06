Test, raduno, amichevoli, coppa: Milan, il calendario dell’estate | VIDEO

Ecco il calendario dell'estate 2025 per il Milan di Massimiliano Allegri tra test atletici, raduno, ritiro, amichevoli di prestigio e altro

Dai test in programma per l'inizio di luglio alla sfida contro il Bari in Coppa Italia, i rossoneri di Massimiliano Allegri affronteranno un'estate ricca di impegni: ecco, in questo video di 'GazzettaTV', il calendario dell'estate 2025 del Milan con data e luogo di ogni appuntamento