Suso: “Siviglia, missione Champions compiuta. Ora la Roma” | VIDEO

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Jesús Suso, classe 1993, ex esterno offensivo del Milan da poco riscattato dal Siviglia a titolo definitivo, ha fatto il punto sul finale di stagione degli andalusi di Julen Lopetegui, che si sono qualificati alla prossima edizione della Champions League e che, adesso, puntano le ‘Final Eight‘ di Europa League in Germania. Prima, però, ci sarà da superare l’ostacolo Roma … Le parole di Suso in conferenza stampa in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

