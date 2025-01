Guarda il video con le reazioni dei tifosi dopo il successo dell'Inter contro l'Atalanta in Supercoppa italiana

Dumfries è celebrato da tutti per l'inaspettata doppietta, mentre i ripetuti errori in area di rigore non aiutano Lautaro Martinez ad allontanare le critiche. Guarda il video con le reazioni dei tifosi dopo il successo dell'Inter contro l'Atalanta in Supercoppa italiana da Gazzetta.it.