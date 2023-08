Fenerbahçe-Gaziantep 2-1: subito doppietta per Dzeko | VIDEO

Edin Dzeko, ex attaccante di Roma e Inter, protagonista al debutto nella Süper Lig turca: doppietta decisiva in Fenerbahçe-Gaziantep 2-1

Edin Dzeko, classe 1986, ex attaccante in Serie A di Roma e Inter, è stato autentico protagonista al debutto nella Süper Lig turca. Il bosniaco, infatti, approdato in estate a Istanbul, è stato autore della doppietta decisiva (3' e 18') in Fenerbahçe-Gaziantep 2-1, prima giornata di campionato. Il video con gol e highlights della partita