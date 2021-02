STELLA ROSSA-MILAN: Europa League, la probabile formazione / News

Un po’ di turnover, ma non troppo. Qualche rotazione per far rifiatare i più stanchi e far tornare al meglio chi non è al massimo. Per Stella Rossa-Milan, gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, la probabile formazione di Stefano Pioli vede l’inserimento di Ciprian Tatarusanu tra i pali, il rientro di Davide Calabria in difesa con Diogo Dalot che cambia fascia e Fikayo Tomori al centro insieme al Capitano. A centrocampo dovrebbe esserci Soualiho Meite al posto di Ismael Bennacer, così come Samu Castillejo al posto di Alexis Saelemaekers. Anche davanti, spazio a Mario Mandzukic. Ecco la probabile formazione del Milan nella video news.

