Si è conclusa poco fa Stella Rossa-Milan, gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Finisce 2-2 il primo round. Un pareggio positivo ai fini della qualificazione, ma che lascia tanto amaro in bocca per il periodo e per come è arrivato: gol all’ultimo minuto in superiorità numerica. Sui social, però, il mantra è uno solo: testa a domenica. Nella video news i meme più divertenti e le reazioni dai social.

