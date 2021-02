Giovedì si giocherà in Europa League una grande classica del calcio europeo: Stella Rossa-Milan, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale. Sono quattro i precedenti totali. I due più recenti sono quelli dei preliminari di Champions League 2006/07, giocati dopo Calciopoli, mentre i due più lontani sono quelli della stagione 1988/89 in Coppa dei Campioni. Una storia molto intricata. Eccoli nella video news.

