Stella Rossa-Milan 1988: il racconto di una partita storica per tanti motivi | VIDEO

Stella Rossa-Milan 1998, il racconto

Questa sera il Milan sarà impegnato, in quel di Belgrado, nel match contro la Stella Rossa, valido per i sedicesimi di finale di Europa League. Una sfida che per i tifosi rossoneri non è come le altre perché richiama ricordi particolarmente dolci. Al ‘Marakana’, infatti, si è scritta una delle pagine più rocambolesche della storia del Diavolo. Dal rinvio per nebbia del giorno precedente alla paura per Roberto Donadoni, passando per il gol incredibilmente annullato e il provino di Ruud Gullit. Ecco il racconto di Nicola Cerere. Non sai dove vedere la partita di stasera? Ecco la nostra guida tv per scoprirlo >>>