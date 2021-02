Stella Rossa, ironia social: Stankovic batte l’angolo negato contro il Milan | VIDEO

Stella Rossa, Stankovic batte il calcio d’angolo

Dopo una partita sofferta, il Milan è riuscito a qualificarsi agli Ottavi di Finale contro la Stella Rossa. Negli ultimi minuti del match, ha fatto molto discutere un calcio d’angolo non fatto battere ai serbi per mancanza di tempo. L’allenatore Dejan Stankovic ha più volte ribadito il suo disappunto per un episodio che poteva cambiare il destino delle due squadre. A distanza di qualche giorno il club biancorosso, attraverso i propri social, ha voluto fare ironia sull’accaduto, postando un simpatico video che mostra lo stesso Stankovic che calcia la palla dalla bandierina. A questo punto il gol dei suoi ragazzi, con la porta completamente spalancata.

