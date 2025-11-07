PIANETAMILAN i nostri video Stadio Milan, Scaroni: “Zona San Siro quando non c’è una partita fa paura”

Emiliano Guadagnoli
7 novembre

Un estratto dell'intervento del presidente del Milan Paolo Scaroni nel corso del Football Business Forum sullo stadio San Siro

