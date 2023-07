Stadio, ecco dove giocavano Milan e Inter prima di San Siro | VIDEO

Lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro, casa di Milan e Inter, ospita le due squadre milanesi dal 1947. Ma prima dove giocavano? Il video

Costruito nel 1926, lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro ospita le partite di Milan e Inter dal 1947. Prima, le due squadre milanesi hanno cambiato numerosi impianti in città: 6 il Milan e 3 l'Inter. Dove giocavano, dunque, prima rossoneri e nerazzurri? Scopriamolo in questo video della redazione di 'GazzettaTV'