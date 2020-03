Rafael Leao e l’aggressione subita allo Sporting Lisbona (VIDEO)

VIDEO – Problemi per Rafael Leao Come viene riportato dal quotidiano Record, l’attaccante del Milan sarà costretto a pagare 16,5 milioni di euro allo Sporting Lisbona. Il motivo? L’ex Lille si era svincolato in maniera unilaterale dal club portoghese a seguito di alcune aggressioni subite da parte dei tifosi, che fecero irruzione nel centro sportivo di allenamento. Ecco il video di Gazzetta TV che lo testimonia.

