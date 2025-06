Spike Lee racconta la storia dell’Inter: la clip è virale | VIDEO

A pochi giorni dal Mondiale per Club negli U.S.A., l'Inter ha affidato al regista statunitense Spike Lee il racconto della sua storia

Alla vigilia della partecipazione al Mondiale per Club, l’Inter presenta "My name is my story", il manifesto identitario dedicato a presentare e raccontare il club ad un nuovo pubblico, internazionale ed eterogeneo. Il lancio è affidato a Spike Lee, regista americano due volte premio Oscar. Il mid-form video – prodotto da Inter Media House e presentato il 10 giugno, prima della partenza dell’Inter per la FIFA Club World Cup – racconta l’Inter e la sua interpretazione del futuro, incarnata nel suo atto fondativo. Guarda il video completo su YouTube.