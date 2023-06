Spezia-Verona 1-3, gli scaligeri restano in Serie A: il punto | VIDEO

L'Hellas Verona ha vinto lo spareggio salvezza contro lo Spezia e ha mantenuto la categoria. Retrocessione in Serie B per i liguri. Il video

Ieri sera al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia è andato in scena Spezia-Verona, spareggio per evitare la retrocessione in Serie B. Si sono imposti i veneti di Marco Zaffaroni per 1-3, i quali, dunque, hanno conquistato la tanto sospirata salvezza. Liguri, invece, condannati a ripartire dalla cadetteria per via dei troppi errori e delle tante imprecisioni. Vediamo, dunque, nel video di G.B. Olivero per 'La Gazzetta dello Sport', il commento alla partita