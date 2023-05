Spezia-Milan, la reazione dei tifosi sui social | VIDEO

Nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A, il Milan perde per 2-0 a La Spezia. In gol Wisniewski ed Esposito. La reazione sui social

Dalla tristezza per la sconfitta e l'ansia pre derby, alle speranze di battere l'Inter, fino a passare al gol dell'ex nerazzuro Esposito. Il Milan perde in casa dello Spezia per 2-0 e perde altri punti nella corsa alla zona Champions League. I tifosi hanno reagito alla sconfitta sui social, con il focus sulla coppa