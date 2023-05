Dopo la sconfitta contro lo Spezia, sui social rossoneri in tanti chiedono l'esonero del tecnico del Milan, Stefano Pioli

Il Milan perde contro lo Spezia e i tifosi sui social, hanno fatto sentire tutto il loro malessere. Torna di moda e in grado risalto, il #PioliOut, l'hastag è stato in tendenza per molto tempo. Molti tifosi rossoneri hanno chiesto l'esonero di Pioli, con già alcune proposte, come quella di De Zerbi