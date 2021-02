SPEZIA-MILAN: la probabile formazione di Pioli / News

Domani si torna di nuovo in campo con Spezia-Milan, 22^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri cercando di mantenere il primo posto in classifica e lo possono finalmente fare con la formazione quasi al completo. Quasi tutti disponibili gli undici titolari, anche se non dovrebbero partire dal primo minuto Simon Kjaer perché ancora non al meglio e Ante Rebic per scelta tecnica. Indisponibile per squalifica, invece, Davide Calabria. Ecco nella video news, dunque, la probabile formazione di Stefano Pioli per il match di domani.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>